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Çocukların maytap oyunu bina sakinlerini korkuttu
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukların maytap oyunu bina sakinlerini korkuttu

Çocukların maytap oyunu bina sakinlerini korkuttu

Apartmanın dışındaki yoğunluk

Polis Deprem Efes Yangın Uttu 

-Çocuklar, polis ve görevliler
-Çocukların olayı anlatması
-İtfaiye görevlisinin olayı anlatması

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da çocukların bir apartmanın bahçesinde patlattığı maytap (torpil), bina sakinlerinin binayı boşaltmasına neden oldu. Olay, Adıyaman merkez Fatih mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde ki 4 katlı binada meydana geldi. Mahallenin çocukları bakkaldan aldıkları maytapları apartmanın bahçesinde patlattı. Apartman sakinleri patlama olduğu ve yangın çıktığını sanarak binayı boşalttı. Büyük paniğin yaşandığı olay yerine, AFAD, itfaiye, polis ve 112 ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, patlamanın çocukların attığı maytaptan kaynaklandığı ortaya çıkınca mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. İtfaiye görevlileri, yapılan incelemeden sonra torpilin patlatıldığını tespit ettiklerini söyleyerek, bina sakinlerinin patlama veya deprem olduğunu sanarak binayı boşalttıklarını söyledi.


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