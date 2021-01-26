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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Çocukların leğenli, naylonlu kar keyfi

Çocukların leğenli, naylonlu kar keyfi

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çakraz mahallesinde karda eğlenen çocuklar

Eskimo Sömestr Tatili Kalaba Alabalık Kar Yağışı 

-Çocukların leğen, naylon ve kızakla kayrak eğlenmesi
-Çocuklarla birlikte kayan yetişkinler
-Çocuklar ve yakınları ile röp
-Kardan skimo evine benzer ev yapan Ebrar Naz Korkmak (8) ile Berat Bilal Göçer (9), röp
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta çocuklar sömestr tatilinde kar yağışının ardından buzla kaplanan mahalle aralarında leğen ve naylonla kayarak eğlendi. Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesine Çakraz Mahallesinde çocuklar kar özlemini giderdi. Büyükşehirlerden sömestr tatilini geçirmek için aileleri ile birlikte köylerine, beldelerine giden çocuklar stres attı. Baba ve amcalarının yardımı ile karda leğen, naylon ve kızakla kayan çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocukların eğlencesinin büyüklerde ortak oldu. Birlikte kızak kayıp, kartopu oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Pandemi stresini köylerinde attılar Kardan kendilerine eskimo evine benzer küçük bir ev yapan Ebrar Naz Korkmak (8), tatilin güzel geçtiğini ve çok eğlendiklerini söyledi.

Berat Bilal Göçer (9) ise çalışkan karıncalar gibi kendilerine kardan ev yaparak eğlendiklerini kaydetti.
Yarıyıl tatilini fırsat bilerek İstanbul’dan Tokat’a anne ve babalarını görmeye geldiklerini belirten Murat Göçer de korona virüsten dolayı evlerinde bunalan çocukların köyde eğlendiklerini söyledi.

Din görevlisi Burak Taşdelen, 3-4 ay yaz olan köyde genelde kış ağırlıklı olduğunu belirterek, “Okullar tatile girdi, İstanbul’dan gelenler oldu. Köyümüz kalabalık oldu, eğleniyorlar” diye konuştu (Nİ-GF-
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