Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocukların korkutan kartopu oyunu kamerada

Çocukların korkutan kartopu oyunu kamerada

Çocukların kar topu oyunu

( İSTANBUL )-Evin çatısına çıkarak kartopu oynadılar İSTANBUL

Sosyal Medya Tehlikeli Oyun Kar Topu Osmanpaşa Kar Yağışı 


- Gaziosmanpaşa’da evin çatısına çıkara kartopu oynayan çocukların sosyal medyadaki görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi. İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte megakent adeta beyaza bürünürken, kısıtlamaya rağmen sokak ve parklara çıkan vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Karla oynayan vatandaşlara ilişkin birbirinden farklı görüntüler kameralara yansıdı. Sosyal medyada yer alan ve iddiaya göre Gaziosmanpaşa’da bir evin çatısına çıkarak kar topu oynayan 6 çocuğun tehlikeli oyununa yürekleri ağızlara getirdi. Kayarak evin çatısından düşme riskine aldırış etmeyen çocukların kartopu oyunu görenlere korku dolu anlar yaşattı. Kameraya kaydedilen görüntülerde bir çocuğun ise evin çatısından başka bir evin çatısına geçtiği görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı