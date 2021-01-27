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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukların kızak keyfi

Çocukların kızak keyfi

Çocukların kızakla kayak yaptığı anlar

Bild Sömestr Tatili Güneşli Yağan 

-Velilerin çocuklarla beraber kayak yapması
-Veliler ile röportaj
-Çocuklar ile röportaj
-Genel detaylar

( ERZURUM )- Kızakla kayarak eğlenen çocuklara velileri de eşlik etti ERZURUM

- Erzurum’da sömestr tatiline çıkan çocuklar kar üzerinde kızakla kayarak eğlendi. Bazı veliler ise çocukluk dönemlerini özlediklerini belirterek çocuklarıyla beraber kızakla kayak yaptı. Erzurum’da yağan kar sömestr tatiline çıkan çocuklar için kayak alanları oluşturdu. Tatilin keyfini kızakla kayarak yaşayan çocukların mutlulukları ise güzel görüntüler oluşturdu. Çocukları ile kızak yapmaya gelen bazı velilerde kızakla kayak yaparak çocuklarına eşlik etti. Kızakla kayak yaparken çocukluk yıllarını hatırladıklarını ifade eden veliler çocuklarıyla beraber kayak yapmanın tadını çıkarttı. Öte yandan kızakla kayak yapan minikler ise sömestr tatilinde kayarak eğlendikleri için çok mutlu olduklarını belirtti.
Çocuklarına kızakla kayak yaparken eşlik ettiklerini kaydeden veliler, “Erzurum’un bu güneşli ve güzel gününde çocuklarla çocukluğu yaşamaya gayret ediyoruz. Bugünleri yaşayabildiğim için çok mutluyum. Kızakla kaymak bizim çocukluğumuzda daha farklıydı tabi ama şimdi kızaklar plastik maddelerden yapılmaya başlamış. Çocuklarımız onlarla eğlenmeye çalışıyor. Bizde çocuklarımıza kızakla kayarak eşlik ediyoruz. Güzel bir duygu herkesin yaşaması gerekiyor. Herkese çocuklarıyla beraber bu duyguyu yaşamasını tavsiye ediyorum” açıklamalarında bulundu. (ÇK-AT-Y)
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