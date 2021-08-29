Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu

Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu

Kavga anı

( İSTANBUL - ÖZEL)-Çocukların kavgasına ailelerde dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- Silivri’de çocukların kavgasına aileleri de karışınca, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Yıldırım Beyazıt Siteleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir site içerisinde oynayan çocuklar bilinmeyen bir nedenle kavgaya etmeye başladı.
Aileleri çocukların kavga ettiğini görünce yanlarına gitti. bir süre sonra ailelerde kavgaya dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaklaşık 10 kişinin bir birine girdiği kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. (BT- Mİ-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement