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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukların kardan doğum günü pastası

Çocukların kardan doğum günü pastası

Kardan yapılan yaş pasta

Doğum Günü Tezahür Doğum Günü Pastası Tezahürat 

-İyi ki doğdun Hüseyin tezahüratları
-Kardan yapılan pasta ve etrafındaki oturaklar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Yeni Mahallede bir araya gelen çocuklar arkadaşlarına kardan doğum günü pastası yaparak sürpriz yaptılar.Yeni Mahalle 1430 sokakta bir araya gelen çocuklar 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem’in doğum günü olması nedeniyle kardan 3 katlı doğum günü pastası yaparak kendisine sürpriz yaptılar.Arkadaşları Hüseyin’i dışarı davet eden çocuklar iyi ki doğdun Hüseyin tezahüratlarında bulundular. Mutluluğu gözlerinden okunan İrdem, büyük uğraş sonucu kendisine doğum günü sürpriz yapan arkadaşlarına teşekkür etti.
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