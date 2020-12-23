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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukların karda top keyfi

Çocukların karda top keyfi

Genel görüntü

Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

-Çocukların oynamasından görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışından sonra çocuklar top oynamanın keyfini çıkardı. İlçede yüzünü gösteren güneş, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Kar yağışını fırsat bulan bazı çocuklar, evlerinin bahçelerinde kar üstünde doyasıya kartopu ve topla oynadılar. Bir süre kar üzerinde top oynayan çocuklar, daha sonra evlerine çekildiler. Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve İl özel idare karla mücadele ekipleri de bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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