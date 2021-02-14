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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocukların kar yağışı sevinci

Çocukların kar yağışı sevinci

Çocukların kar topu oynaması

Kar Topu Karlı Hava Uttu Kar Yağışı 

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( İSTANBUL )- İstanbul beyaza bürününce çocuklar kısıtlamayı unuttu İSTANBUL

- Beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte Esenyurt'ta çocuklar evlerinin önünde kar topu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi. Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde soğuk ve karlı hava dün akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte kısıtlama günü olmasına rağmen çocuklar evlerinin önünde kısa süreliğine de olsa kar topu oynamak için çıktı. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte karla oynayan çocukların eğlenceli zaman geçirdi. Çocuklar kendilerine uzatılan mikrofonlara ise kaliteli ve eğlenceli zaman geçirdiklerini söyledi.


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