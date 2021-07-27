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Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi

Çocukların kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculukları yürekleri ağza getirdi

-Çocukların kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuklarının cep telefonu görüntüleri

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Kamyon Kasası Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda seyir halinde olan kamyonetin kasasının kapağına oturan çocuklar ölüme davetiye çıkarttı. Yürekleri ağza getiren olay, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu Tütünçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyir halinde bulunan bir kadının yanındaki üç çocuktan ikisi, kasanın arka kısmında bulunan kapağın üzerine oturdu. Çocuklar trafikte kilometrelerce kasanın kapağının üzerinde oturdu. Olayı görerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, çocukların ölüme davetiye çıkarttığı o anları cep telefonu ile görüntüledi. (MK-
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