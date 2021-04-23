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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocukların kaleminden sağlık çalışanları

Çocukların kaleminden sağlık çalışanları

HASTANEYE GELEN ÖĞRENCİLER

Kompozisyon Farkındalık Sağlık Çalışanları Öğrenciler Sosyal Hayat 

-AİLELER
-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR
-ÖDÜLLERİN TAKDİMİ
-KONUŞMALAR

( BURSA ) BURSA

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Korona virüs döneminde çocuk gözünden sağlık çalışanları' konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.Medicana Bursa Hastanesi tarafından geleneksel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Korona virüs döneminde çocuk gözünden sağlık çalışanları' konulu ödüllü kompozisyon yarışması 500’e yakın çocuğun katılımıyla yapıldı.Dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
Yarışmada birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye de saat hediye edildi. Her platformda farkındalık oluşturma hedefiyle düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini, Olay Medya Genel Müdürü Mehmet Ali İnan, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı ve Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt yaptı.Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, proje ile çocukların sosyal hayatlarındaki imkanlarının kısıtlandığı salgın sürecinin olumsuz etkilerini giderebilmeyi hedeflediklerini belirtti.
Karşı, "Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocuklarımızın yaşadığı zorlu süreçte neler hissettiğini, neler hayal ettiğini öğrendik. Çocuklarımızın gelişimi ve onların motivasyonu konusunda sorumluluklarımızı bilmekte ve bu doğrultuda projeler üretmekteyiz" dedi.
İlkokul 4. sınıflar kategorisinde dereceye giren Cumhuriyet İlkokulundan Bahar Bör‘e bisiklet, ikinci olan Seçköy İlkokulu'ndan Ayşe Nur Uçar’a tablet, Çoruh Alkan Erdoğan ise saat takdim edildi.Ödülleri, Hastane Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Hastane Başhekimi Dr. Neşe Tunalı ve Olay Medya Genel Müdürü Mehmet Ali İnan takdim etti.
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