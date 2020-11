Çocukların ilk kitapları başkan Erdoğan'dan

-Çocuklara kitap dağıtması

- Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, her yıl Kasım ayının ikinci haftası kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla çocuklara kitap hediye etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, her yıl Kasım ayının ikinci Pazartesi günü başlayan ve bu yıl 9-15 Kasım 2020 tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında çocuklarla buluştu. Çocuklara sürpriz yapan Başkan Erdoğan ziyaret ettiği TOKİ Hasan Tahsin Günay İlkokulu, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu, Kar Taneleri Anaokulu, Yeniceköy İlkokulu, Fatih İlkokulu, Mehmet Çavuş Anaokulu, Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde çocuklara kitap dağıttı.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Erdoğan, kitap okumanın önemini anlatarak bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulundu. Çocuklar da hediye kitaplar için çok mutlu olduklarını söyleyerek, başkan amcalarına teşekkür etti. Çocuklara kitap hediye eden Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığının küçük yaşta edinilmesi ve kitabın önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda kıymetlimiz yavrularımıza sürpriz yaptık. Bu kapsamda ilçemizde bulunan 900 okul öncesi çocuğumuza eğitici- öğretici boyama kitabı, yeni okumaya başlayan 1000 minik yavrumuza da hikaye kitabı hediye ettik. İlçemizdeki tüm ilkokul birinci sınıf ve kreşlerimizdeki yavrularımıza kitap hediye ettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kutlanan Dünya Çocuk Kitapları Haftası vesilesiyle çocuklarımızın hayatından hiçbir zaman kitapların eksik olmamasını diliyorum. Bizim her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Bizler gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bunun en güzel örneği de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilçemize kazandırdığımız Çocuk Kütüphanemizdir. Bu vesileyle bu anlamlı hafta kapsamında tüm kitap kurdu çocuklarımızı Çocuk Kütüphanemize kitap okumaya bekliyorum” dedi.

