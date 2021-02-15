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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların havalı tüfek ile oyunu ölümle bitti

Çocukların havalı tüfek ile oyunu ölümle bitti

- Adli tıptan ve ailelerden detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

İlk Müdahale Hastane Cenaze Sağlık Ekipleri 


- Gaziantep’te, çocukların havalı tüfekle oyunu ölümle bitti. Edinilen bilgilere göre olay, Oğuzeli İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Mahallesinde ki evlerinin bahçesinde havalı tüfek ile oyun oynayan 12 yaşındaki Enes Aydın ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı havalı tüfekle şakalaştıkları esnada tüfek ateş aldı. Saçmanın isabet ettiği Aydın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden Enes Aydın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma'nın başlattığı incelemesi sürerken, Aydın'ın olay esnasında yanında bulunan arkadaşı ve arkadaşının babası ifadesi için karakola götürüldüğü öğrenildi. (RY-SD-
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