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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocukların fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen 2 kişiye tekmeli tepki kamerada

Çocukların fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen 2 kişiye tekmeli tepki kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Sosyal Medya Gurbetçi Aile Kişisel Veri Gurbetçi Cep Telefonu 

-Kadının konuşmaları
-Bir kişinin şüphelilerden birine tekme atması
-Güvenlikler detay
-Şüphelinin telefonla konuşmaya devam etmesi
-detay

( ANTALYA )- Olaya karışan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı ANTALYA

- Antalya’da bir otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği yabancı uyruklu kişilere sözlü ve tekmeli tepki gösterdi. Polis yabancı uyruklu 2 şüpheliyle ilgili kişisel verilen kaydedilmesi suçundan işlem başlattı. Olay, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yaşandı. Otelde tatil yapan bir aile çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia eden yabancı uyruklu bir kişiyi fark etti. Telefonla konuşan kişiye hem sözlü hem de tekme atmaya çalışarak tepki gösteren aile o anları da cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı.
Aileden biri görüntüyü çektiği iddia edilen kişiye tekme vurdu. İki kişi güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti. Otel yönetimi: "Emniyete bilgi verildi, olayın takipçisi olacağız" Otel yönetimi tarafından sosyal medyadaki görüntülerin altına yapılan yorumda, “Şirket prensibi gereği en hassas olduğumuz, ‘çocuklar’ konusunda tarafımızca asla taviz verilmemiş ve ivedilikle tesis dışı edilmişlerdir. Haklarında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur. Takibi de bizzat tarafımızca ve avukatlarımızca yapılacaktı” denildi. Olayın ardından otele gelen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetçi olan 3 ailenin ifadelerini aldı ve şüpheli 2 kişi hakkında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçundan işlem başlattı.
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