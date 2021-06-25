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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

Çocukların elektrik kablolarıyla tehlikeli oyunu kamerada

Çocukların kablolarla oyunu

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Tehlikeli Oyun Elektrik Kablosu Elektrik Direği Küçük Çocuk Cep Telefonu 


- Arnavutköy'de çocukların direkten sarkan elektrik kablosuyla tehlikeli oyunu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Arnavutköy Anadolu Mahallesinde üç küçük çocuk, sokaktaki elektrik direğinden sarkan kabloya tutunarak farkında olmadan tehlikeli bir şekilde oyun oynadı. O anlar ise bu sırada sokaktan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde çocukların elektrik direğinden sarkan kablolarla oynadıkları görülüyor.
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