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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

Çocukların çakmakla oyunu yangına neden oldu

- Yangın mahallinden görüntü

Polis Polis Ekipleri Halk Pazarı 

-- İtfaiyenin müdahalesi ve röportaj

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt’ta çocukların çakmakla oyunu pazar yerinin bitişiğindeki arsada yangına neden oldu. Olay, Bayburt merkez Gençosman mahallesi pazar yerinin bitişiğindeki arsada meydana geldi. Yangını gören işyeri sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürüldü. Dumanların yükseldiği halk pazarında vatandaşlar tedirgin olurken, polis ekipleri olay yerine yaklaşmak isteyenleri uzaklaştırdı. Yangında bazı dükkânların cepheleri dumandan karardı. Yangın mahallindeki bir vatandaş, “Demek ki çocuklar çakmakla uğraşırken orada köpükler vardı. Köpükleri yakıp kaçmışlar. Daha sonra alevler yükseldi. Bizde itfaiyeye haber verdik. Eski koltuklar vardı onlar yanmış. Yangından ondan dolayı çıktı” dedi.
(ÖD-AA-Y)
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