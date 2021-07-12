Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Çocukların Bayramlıkları Kızılay’dan
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukların Bayramlıkları Kızılay’dan

Çocukların Bayramlıkları Kızılay’dan

Geliş

Alışveriş Bayram Alışverişi Bayram Alışverişi 

-Çocukların bayramlık denemelerinden detay

( AĞRI ) - AĞRI

- Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, “Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganıyla Kurban Bayram’ı öncesi çocukları sevindiriyor. Ağrı'da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Kurban Bayramı öncesi devam ettirdikleri etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek, “ Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganıyla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukları bayram alışverişi için mağazalara götürdü. Evlerinden alınıp mağazalara götürülen çocuklar, Kurban Bayramı öncesi aldıkları kıyafet ve ayakkabılarla, bayram heyecanını Kızılay gönüllüleri ile yaşadı. Kurban Bayramı boyunca devam edecek olan etlikte toplamda bin çocuğa ulaşılacak. (MG-AT)
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı