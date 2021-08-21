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Çocukların bagajda yolculuğu kamerada
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocukların bagajda yolculuğu kamerada

Çocukların bagajda yolculuğu kamerada

-Çocukların aracın bagajındaki yolculuğu

Şehit Kamera Sparta Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

--Çocuğun ön koltuğa geçmesi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da 2 çocuğun bir otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir otomobilin bagaj kısmında yolculuk yapan ve sürekli olarak ön tarafa geçen çocukların o anları diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde çocukların ayakta yolculuk yaptığı ve zaman zaman bagaj kısmından arka koltuğa geçiş yaptıkları görülüyor. (MEY-EG-
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