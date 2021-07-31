Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada

-Ayakları dışarı sarkıtılan çocuklar

-Araç yolculuğu

-genel detaylar



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da otomobil bagajında insan taşımacılığı kamerada ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa’da otomobil bagajında insan taşımacılığı görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Bozova yolunun Mehmetçik Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde iddiaya göre yer kalmayınca 2 çocuk bagaja konuldu. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, görenleri korkuttu. İki çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (BB-SVY-

