Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı

Çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Uyuşturucu Bonzai Akalan Harekete Geç Uyuşturucu Bağımlısı 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) -- Adana’da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı ADANA

- Adana’da çocukları önce uyuşturucu bağımlısı yapıp sonrada torbacılık yaptırdığı öne sürülen engelli zanlı ile birlikte 3 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak ve Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis iki mahalleye eş zamanlı yaptığı baskında Başak Mahallesinde bonzai satan engelli Mustafa Y. isimli şahsı 1.63 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Mustafa Y.’nin yanında Durmuş Can İ. (28) ve K.A.'da (17) yakalandı. Dumlupınar Mahallesinde ise 2 pakette 6,54 gram bonzai sattığı öne sürülen Yasin G. (27), Mahir A. (19) yakalandı. Polis zanlıları emniyete götürüp sorguya aldı. Zanlılardan K.A. engelli Mustafa Y.’nin kendilerini önce uyuşturucuya alıştırdığını daha sonrada uyuşturucu sattırdığını kendilerine para vermediğini paranın hepsini Mustafa Y.’nin aldığını sadece bir iki içimlik uyuşturucu verdiğini öne sürdü. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Mustafa Y.’nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement