Çocukları tarafından boğularak öldürülen babanın cesedi mağaradan çıktı

-ÖLEN ADAMIN FOTOĞRAFI



( IĞDIR -FOTO EKLENDİ)- Baba katili çocuklar tutuklandı IĞDIR



- Mağarada ölü bulunan İbrahim Cantemur çocukları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, gözaltına alınan 4 kardeşten 3'ü tutuklandı.Iğdır merkeze bağlı Taşlıca Köyünde ölü olarak bulunan İbrahim Cantemur çocukları tarafından öldürülerek mağaraya gömüldüğü ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkeze bağlı Taşlıca Köyünde bir mağarada ölü olarak bulunan İbrahim Cantemur oğlu Özcan Cantemur tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Hayvanların sulanması için İbrahim Cantemur ile oğlu Özcan Cantemur arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga sonucu elektrik kablosuyla babası İbrahim Cantemur’u boğarak öldüren Özcan Cantemur, kardeşleriyle birlikte babaları İbrahim Cantemur’u mağaraya götürerek gömdü.Olay, Jandarmanın Taşlıca Köyü yakınlarda devriye gezerken ve terk edilmiş bir araç bulmasıyla ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu aracın Taşlıca köyünde ikamet eden 10 çocuk babası İbrahim Cantemur'a ait olduğu belirlendi. Ailesi İbrahim Cantemur’a ulaşamadığını ekiplere bildirmesi üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri, eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı. Ekipler, Taşlıca köyünde bulunan vadinin yakınlarında bir mağarada İbrahim Cantemur'un cansız bedenine ulaştı. Cantemur'un cesedi ekipler tarafından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya karışmış olma ihtimali üzerine çocukları Emrah, Ferdi, Metin ve Özcan Cantemur gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından kardeşler adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan Cantemur kardeşler, babalarını öldürdüklerini itiraf etti.Iğdır Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri tamamlanan kardeşlerden Metin, Emrah ve Özcan Cantemur tutuklanırken, Ferdi Cantemur ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



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