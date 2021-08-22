Çocukları spora teşvik etmek için süslediği mini otomobille mahalle mahalle geziyor

-- Arabanın gelmesi

-- Çocuklardan ve arabadan detaylar

-- Parkur ve oyunlardan detaylar

-- Hediye dağıtımından detaylar

-- Çocukların arabayla konuşması

-- Antrenör ile röportaj

-- Çocuklarla röportaj



( ERZİNCAN ) - (Özel) ERZİNCAN



- Erzincan’da kayak antrenörü, çocukları spora teşvik etmek amacıyla süslediği araçla mahalle mahalle geziyor. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğünde çalışan kayak antrenörü Canser Atila, çocukları spora teşvik etmek için ilginç bir yöntem buldu. Kendi tasarladığı araç ile mahalle mahalle gezerek çocukların ilgisini çeken antrenör daha sonra çeşitli sportif aktiviteler yaptırarak ve onlara hediyeler vererek çocukları spora yönlendiriyor. Atila, kendi tasarladığı aracı ile özellikle mahallelerde ki parkları gezerek pandemiden dolayı spordan uzak kalan çocuklara çeşitli sportif aktiviteler yaptırıyor. “Haydi Bisimle Spora!” sloganıyla tasarlanan aracı gören çocuklar parkta oynamayı bırakarak aracı inceliyorlar. Kendi kurduğu düzenekle aracı konuşturan Atila adeta çocukların ilgi odağı oluyor. Düzenlediği etkinliklerle amacına ulaşan Atila, “Yaklaşık 2 senedir çocuklarımız evdeydi, telefon tabletle oynamaktan sportif branşlara ilgilerinin azaldığını gördüm. Buda beni çok üzdü, çocukları nasıl geri kazanırız diye düşünürken böyle küçük bir araba yapıp çocukların dünyasını ele geçirmek istedim. Parklarda, bahçelerde, mahalle aralarında dolaşıp çocuklara etkinlik yaptırıp, etkinliklerin sonunda da küçük, tatlı hediyeler vererek onların kalbini kazanmaya çalıştım. Aslında başardım da şuan güzel bir kitleye ulaştım. Çocukları spora teşvik etmeyi çok seviyorum. Bundan sonra da devam edeceğim.” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan çocuklardan Ahmet Yiğit Küçüker, “Parkta oynarken hocamız geldi, parkurlar yaptırdı, etkinlikler yaptık, hediyeler dağıttı.

” dedi.

Pandemiden dolayı spor yapamıyorduk diyen Destan Temiz ise, “Hocamız bize paten sürdürdü, yarışmalar yaptırdı, çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Yapılan spor faaliyetinden memnun kalan diğer çocuklar ise, “Güzel etkinlikler yaptık, hocamız bizi eğlendirmek için arabasını çok güzel süslemiş, karantinada çok fazla sıkılmıştık, bu etkinlik bizim için çok iyi oldu. Canser hoca sayesinde çok güzel eğlendik, kışın patene gidiyoruz, çok eğleniyoruz, hocamıza bize bu etkinliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştular. (EFS-AA-Y)

