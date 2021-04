Çocukları, kalın bağırsak kanseri olan babalarını sokağa terk etti

-Genel görüntüler

- Adana’da kalın bağırsak kanserine yakalanan Suriyeli adamı çocukları sokağa terk etti. 60 yaşındaki adamı, mahalleli evlerine alıp bakmaya başladı.

Akıl El Şuhada, Suriye’nin Hama kentinden 8 ay önce Adana’ya geldi. Şuhada, daha önce ülkeye gelen 6 çocuğunun yanında kalmaya ve Hatay Devlet Hastanesinde tedavi olmaya başladı.

İddiaya göre, Akıl El Şuhada’yı 3 gün önce çocuklarından birisi Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'ne gelerek ‘Biz sana artık bakamıyoruz’ diyerek sokağa bıraktı. Bu sırada Akıl El Şuhada'yı gören Ahmet Taş, onu Suriyeli komşularının evine alıp bakmaya başladı.

Taş, her ay 3 defa Hatay Devlet Hastanesine gitmesi gereken adamın bir an önce Adana’da tedavi olmasını istiyor.“Ona bakmaya çalışacağız”Ahmet Taş, “Amcamızın oğlu geldi ‘Biz sana artık bakamıyoruz’ diyerek sokağa onu bıraktı ve biz de onu eve aldık. Amcamızın her ay 3 defa tedavi olmak için Hatay’a gitmesi gerekiyormuş. Yetkililere sesleniyoruz amcamızın Adana’da tedavisi olması için buraya sevki gerçekleşsin. 7-8 aydan bu yana hastalığı varmış. Biz amcamıza sahip çıktık. Ona bakmaya çalışacağız” diye konuştu.

Tercüman aracılığıyla konuşan Akıl El Şuhada ise eşinin Suriye’de kaldığını o nedenle burada tek başına yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “60 yaşındayım, beni çocuklarım attı. Yetkililere sesleniyorum bana baksınlar ben kendime bakamıyorum. Eşim Suriye’de buraya gelemedi sadece çocuklarım var, onlar da bana bakmıyor” ifadelerini kullandı.



