Çocukları için kardan yaptığı eserler büyük ilgi görüyor

-Kaplumbağa ve kediden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Kaplumbağa ve kediden görüntü

-Daha önce yaptığı kardan hayvan figürlerinden fotoğraflar

-Murat Tümtürk ile röp.

-Buğlem Tümtürk ve Muhammet Davut Tümtürk ile röp.



( KARABÜK -ÖZEL)- Hayvan sevgisini kardan yaptığı heykellerle aşılıyor KARABÜK



- Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, çelik işçisi Murat Tümtürk (41), evinin önünden geçen yolun kenarına çocukların isteği olan kardan aslan, kurt, panda, kaplumbağa ve kedi figürleri yaptı. Hayvan figürleri ilgi odağı oldu. Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçisi 2 çocuk babası Murat Tümtürk, çocuklarının isteği olan aslan, kurt, panda, kaplumbağa ve kedi’nin kardan figürlerini yaptı. Tümtürk’ün çocukları büyük sevinç yaşarken, evinin önünden geçen yolun kenarındaki hayvan figürleri görenlerin ilgi odağı oldu. Güneş gören bölgede bulunan aslan, kurt ve panda bir süre sonra eridi. Murat Tümtürk, “Çocuklarım hayvanları çok seviyor. Onların isteği doğrultusunda başladım. İstedikleri hayvanları yaptım. Onlarda bana kar getirerek yardım etti. Çocuklarıma hayvan sevgisini aşılamak hem de çocuklarım eğlensin istedim. Her kış bu tür aktiviteler yapıyoruz’’ dedi.

Hayvan figürlerini yoldan geçerken görenlerin şaşırdıklarını ifade eden Tümtürk “Resim çekilmek istiyorlar. Tebrik ediyorlar. Çevremizdekilerde memnunlar. Çocuklarım kartal yapmamı istedi. Hedefim kartal yapmak’’ diye konuştu.

8 yaşındaki Buğlem Tümtürk, ise, “İlk önce kedi yapmasını istedim. Kardeşim ise kaplumbağa istedi. Sizi gelecek diye de kamera yaptı. Sonra kartal yapacak. Çok sevindim, mutlu oldum” diye konuştu.

5 yaşındaki Muhammet Davut Tümtürk ise, “Kurt istedim, yaptı ama eridi. Diğer hedefi kartal. Filden sonra kartal yapar. En çok sevdiğim hayvan ise tavşan. Belki filden sonra tavşan yapar.”



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