Çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttılar

-Evlerin ziyaret edilmesi

-Çocuklara hediye verilmesi

-Gönüllünün konuşması



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Türk Kızılayı Çıldır şubesi çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün Kızılay şube başkanı ve gönüllüleri ev ev dolaşarak yaklaşık 300 çocuğa çeşitli hediyeler verdi. Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural, “Korona virüs ün etkisini iyice attırdığı bu günde sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçları için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün ise çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm olması için çeşitli hediyeler hazırladık gönüllülerimizle birlikte yaklaşık olarak 300 350 çocuğunuzu ziyaret ederek yeni yıl hediyesi verdik” dedi Kızılay gönüllüsü Cem Kılıç ise “Kızılay olarak herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bugünde çocuklarımızın mutlu olması için onlara hediyeler dağıttılar. Onların mutluluğunu görünce bizler daha mutlu oluyoruz” dedi.





loading...