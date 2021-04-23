Çocuklara nostaljik otomobillerle 23 Nisan sürprizi

-Nostalji araçlardan görüntü

-Konvoydan görüntü

-Çocuklardan görüntü



( İSTANBUL -DRONE)- Nostaljik araçlarla 23 Nisan konvoyu İSTANBUL



- Bahçelievler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı kapsamında nostalji araçlarla konvoy yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı. Renkli görüntülerin oluştuğu konvoy drone ile havadan görüntülendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, nostalji araçlarla konvoy yaptı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuk ve vatandaşları konvoydaki araçlar selamladı. Bahçelievler’de çocuklar da aileleri ile pencerelere çıkarak bayraklarla ekipleri selamladı. Nostalji araçlarını bayrak ve kırmızı beyaz balonlarla süsleyen ekipler sokak sokak gezerek vatandaşların 23 Nisan'ını tebrik etti. Konvoydaki araçlardan çevreye 23 Nisan şarkılara yankılandı. Renkli görüntülerin oluştuğu zabıta ve nostalji araçlar ile yapılan 23 Nisan konvoyu ise drone ile havadan görüntülendi.



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