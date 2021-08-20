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Çocuklara lunaparkta ücretsiz eğlence
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklara lunaparkta ücretsiz eğlence

Çocuklara lunaparkta ücretsiz eğlence

-çocukların lunaparkta oyuncaklara binmesi ve eğlenmesi detay

Cenin İsaf Bild Dernek Başkanı 

--çocuklar röp
--dernek başkanı röp
--lunapark sahibi röp
--diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ta çeşitli imkansızlar sebebiyle lunaparka gidemeyen 50 çocuk, düzenlenen etkinlik ile ücretsiz olarak lunaparkta doyasıya eğlenme fırsatı buldu SİVAS

- Sivas’ta çeşitli imkansızlar sebebiyle lunaparka gidemeyen 50 çocuk, düzenlenen etkinlik ile ücretsiz olarak lunaparkta doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Sivas’ta faaliyet gösteren Kadın Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği düzenlediği etkinlikte lunaparka gitme imkanı bulamayan 50 çocuğu lunaparka götürdü. Zaman ve maddi sıkıntı gibi çeşitli imkansızlardan eğlenmeye fırsat bulamayan çocuklar, lunaparkta ücretsiz olarak doyasıya eğlendi. Ebeveynleri ile birlikte lunaparka giden çocuklar ücretsiz olarak istedikleri oyuncaklara binebildi. Çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı. Eğlencenin ardından çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. “Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz’’ Dernek Başkanı Serpil Şanlı, “Bu etkinliğimiz biz her yıl gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yapamadık pandemiden dolayı. Bu yıl okul öncesi dedik. Çocukları bir eğlendirelim moral olsun diye getirdik. 50 aile getirdik bugün. Sağ olsun lunapark sahipleri de ücretsiz eğlendiriyorlar. Çocukları gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Onların mutluluğu bizimde mutluluğumuz’’ dedi.
Lunapark sahibi Durmuş Güvenç ise, “Bugün Serpil hanım ve Abdullah bey sayesinde Sivas’ta çeşitli imkansızlıklardan dolayı eğlenme imkanı bulamayan ailelerimizi misafir ettik. Çocuklar bizim geleceğimi, çocuklar bir umut. Onların böyle bir eğlenceden uzak kalması ebetteki insanların gururuna dokunur. Biz Türk milleti olarak vicdanlı bir milletiz. Bu konulara duyarlıyız. Sürekli bu çocukların buraya gelip eğlenmelerini bekleriz’’ şeklinde konuştu.
(DK-
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