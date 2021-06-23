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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çocuklar yağmurda böyle eğlendi

- Çocuklar yağmurda böyle eğlendi

Çocukların görüntüsü

Yağmur Sağanak Yağış Kamera Cep Telefonu Sağanak 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de etkili olan yağışı yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından Cadde de biriken suyla eğlendi. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen sağanak yağış başladı.
Arnavutköy’e etkili olan yağmurla birlikte cadde de su birikintileri oluştu. Çocuklar yağmuru fırsata çevirdi. 2 çocuk cadde de biriken suyun içine giren 2 çocuk eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (BT-ZA-
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