Çocuklar yağmur suyuyla böyle eğlendi

-Çocukların oynadığı anlar



( İSTANBUL -ÖZEL)- Binanın çatısından akan yağmur suyunun altına giren çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi İSTANBUL



- Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından akan yağmur suyuyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan yağmur yağışını Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 çocuk fırsata çevirdi. Yağmurun ardından binanın çatısından akan suyun altına giren çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

