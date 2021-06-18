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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar yağmur suyuyla böyle eğlendi

Çocuklar yağmur suyuyla böyle eğlendi

-Amatör kamera-

Kamera Cep Telefonu Yağmur Suyu 

-Çocukların oynadığı anlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Binanın çatısından akan yağmur suyunun altına giren çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi İSTANBUL

- Küçükçekmece'de geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmuru fırsata çeviren çocuklar, binanın çatısından akan yağmur suyuyla eğlenceli dakikalar geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kent genelinde etkili olan yağmur yağışını Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 çocuk fırsata çevirdi. Yağmurun ardından binanın çatısından akan suyun altına giren çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirdi. Çocukların eğlenceli dakikaları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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