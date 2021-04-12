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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar ve gençler için Ramazan'a özel proje hazırlandı

Çocuklar ve gençler için Ramazan'a özel proje hazırlandı

KADINLARDAN OLUŞAN DOST KALPLER YÖNETİMİNİN RAMAZAN AYI BOYUNCA KULLANILACAK EŞYALARI HAZIRLAMALARI, DOST KALPLER DERNEĞİ YÖNETİMİNDEN AYŞE AYDIN İLE RÖPORTAJ, DERNEK YÖNETİMİ KADINLAR İLE KISA BİLGİLER, YAPILAN PROJENİN AYRINTILARI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Geçmiş Olsun Ülfet Hayvan 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kadın üyelerden oluşan Dost Kalpler Derneği yöneticileri, 72 çocuğa Ramazan ayı boyunca her günün değerlerini benimsetecek bir proje çalışması uygulamaya koydu. Dernek Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Aydın, "Medeniyetimizde çocuk ve Ramazan" ismi ile hazırladıkları projenin amacını ve nasıl uygulanacağını anlattı. Derneklerinin daha önce çeşitli destekler verdiği 28 ailenin 72 çocuğunu sevindirecek, onlara katkı sağlayacak, Ramazan ayı boyunca her gün bir etkinlik gerçekleştireceklerini anlatan Aydın, "Proje ile Ramazan ayının her gününe bir hediye ve gerçekleştirecekleri bir faaliyet hazırlanmaktadır. Etkinliklerimiz Ramazan ayının ruhuna uygun çocuklarımızın sosyal yönü geliştirecek faaliyetlerden oluşmaktadır. Çocukların bu faaliyetlerinde ihtiyaç duyacakları malzemeler derneğimizce hayırsever vatandaşlarımızca temin edilmektedir. Ayrıca her Ramazan günü sürpriz hediyeler hazırlanmaktadır. Amacımız çocuklarımızın oruç ibadetini yerine getirirken sosyal yönlerinin gelişmesi sağlanacaktır. Faaliyetlerimiz içinde doğa, hayvan ve çevre bilincini oluşturacak etkinliklere yer verilmiştir. Örneğin kuşları ve kedileri besleme, bitkileri sulama poşet yerine çilek çanta kullanma gibi. Medeniyetimizin temelinde merhamet duygusunu geliştirmek amaçlı pandemi kurallarına uyarak iletişim araçlarıyla hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunma, yaşlılara hal hatır sorma, yardım kuruluşlarına bağış yapma gibi faaliyetler planlanmıştır. Hiç bir faaliyet ailelere ek bir maddi külfet gerektirmeksizin her şey temin edilecektir. Bu faaliyetlerde bize destek olan herkese ve olacak olanlara şimdiden herkese teşekkür ederiz" dedi.

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