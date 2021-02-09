Çocuklar tahta araçlarıyla kıyasıya yarıştı



- Bursa'da çocuklar yaptıkları tahta arabalarıyla kıyasıya yarıştı. Keles ilçesinin Sorgun köyü çocukları, kendilerinin ve babalarının yaptığı tahta araçlarla kıyasıya yarıştı. Hepsi bir birinden farklı tahta arabalarına binen çocuklar, yokuş aşağı araçlarını salarak yarıştı. Yaptıkları yarıştan büyük keyif alan çocuklar sevinçten çığlık attı. Aileleri ise tahta arabalarıyla yarış yapan çocuklarını cep telefonuyla görüntüledi. (BRK-MŞ)



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