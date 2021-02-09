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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çocuklar tahta araçlarıyla kıyasıya yarıştı

Çocuklar tahta araçlarıyla kıyasıya yarıştı

ÇOCUKLARIN ARAÇLARIYLA YARIŞ YAPMASINDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

Yarış Salar Cep Telefonu Tahta Araba 


- Bursa'da çocuklar yaptıkları tahta arabalarıyla kıyasıya yarıştı. Keles ilçesinin Sorgun köyü çocukları, kendilerinin ve babalarının yaptığı tahta araçlarla kıyasıya yarıştı. Hepsi bir birinden farklı tahta arabalarına binen çocuklar, yokuş aşağı araçlarını salarak yarıştı. Yaptıkları yarıştan büyük keyif alan çocuklar sevinçten çığlık attı. Aileleri ise tahta arabalarıyla yarış yapan çocuklarını cep telefonuyla görüntüledi. (BRK-MŞ)
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