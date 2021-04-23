Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu

Çocuklar sesi duyunca pencerelere koştu

Kortejden drone görüntüsü

Polis Jandarma Gesi Zabıta Öğrenciler 

-Polis, zabıta ve jandarma araçlarından detaylar
-Çocuklardan detaylar
-Balkona ve pencerelere çıkan vatandaşlardan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -DRONE)- Kırıkkale'de "23 Nisan korteji" KIRIKKALE

- Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla süslenen polis, jandarma ve zabıta araçları mahallelerde kortej düzenledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl da pandemi gölgesinde kutlanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öğrenciler de kutlamalarını evlerinde yaptı. Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde pandemi nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde geçiren çocuklar için kortej düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Türk bayrakları ve balonlarla süslenen araçları, mahalle mahalle gezdi. Hoparlörlerden marşlar ve şiirler okunarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan çocuklar ise ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini sallayarak organizasyona eşlik etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement