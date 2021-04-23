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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar online bağlantıyla makam koltuğuna oturdu

Çocuklar online bağlantıyla makam koltuğuna oturdu

Online gerçekleştirilen törenden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Online İslam Öğrenciler Devir Teslim Makam Koltuğu 


- Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuklarını ve görevlerini online bağlantılarla öğrencilere bıraktı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de tehdit eden yeni tip korona virüsle mücadele sürerken, uzaktan devam eden eğitim ve öğretim hizmetleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramındaki geleneksel makam devir teslim törenlerini de etkiledi. Eyüpsultan'da Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamları, online olarak öğrencilere bırakıldı. Bu kapsamda, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın makamına Eyüpsultan Halid Derviş İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Fatma Betül Tübcil, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in makamına da Eyüpsultan İslambey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Hilmi Yıldırım oturdu.
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