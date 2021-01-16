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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çocuklar kısıtlamayı ihlal etti, kartopu oynamaya çıktı

Çocuklar kısıtlamayı ihlal etti, kartopu oynamaya çıktı

Çocukların kartopu oynayışı

Uttu Yağan Kar Yağışı 

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( İSTANBUL )- Kar yağışını gören çocuklar kısıtlamayı unuttu, sokağa çıktı İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.
Esenyurt’ta karın tutmasıyla birlikte çocuklar, kısıtlamayı ihlal ederek kartopu oynamaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. İstanbul için beklenen kar yağışı, öğle saatleri itibariyle başladı.
Yağış Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Bayrampaşa, Eyüpsultan başta olmak üzere kentin birçok noktasında etkili oluyor. Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’nde yağan karın tutmasıyla beraber, çocuklar kısıtlamayı unuttu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olması gereken çocuklar, aileleriyle birlikte karın tadını çıkarmak üzere kartopu oynamaya çıktı.
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