Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkardı

Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkardı

-Çocuklar detay

Kardan Adam Kar Yağışı 

--Çocukların kayak yapması
--Çocukların eğlenceli anlarından detay
--Röp.
--detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde poşet, tahta ve leğenlerle yokuşlara koşturan çocuklar, kayak yapmanın keyfini sürdü. Kocaeli’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çocuklar ise bunu fırsata çevirdi. Arkadaş grubuyla bir araya gelen çocuklar, ellerine aldıkları poşet, tahta ve leğenlerle yokuşların olduğu alanlara koştu. Soğuktan korunmak için eldiven, atkı ve berelerini takan çocuklar, poşet, tahta ve leğenleri kullanarak gönüllerince kaydı. Kartopu oynamayı da ihmal etmeyen çocuklar, kardan adam da yaparak keyifli vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte kayan çocuklardan Akif Yılmaz, “Çok güzeldi. Çok eğlendik. Kızak, muşamba ve leğenlerle kayıyoruz. Günüm güzel geçiyor. Kartopu savaşı da yapıyoruz, kardan adam da yapıyoruz” dedi.
(HFV-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı