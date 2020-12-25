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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı

Çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı

Çocukların kızaklarla kaymasından görüntü

Kar Yağışı 

-detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te etkili olan kar yağışının ardından dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak çıkardı. Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde etkisini sürdüren kar en çok çocukları sevindirdi. kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar, rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kızaklarla yokuş aşağı kayan çocuklar, doyasıya eğlendi.
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