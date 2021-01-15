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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı

Çocuklar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı

Aydos ormanı

Kar Topu Kar Yağışı 

-Kar
-Çocuklar
-Kartopu
-Drone

( İSTANBUL -ÖZEL-DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’a beklenen kar yağışı öğleden sonra yağmaya başladı.
Karın yağması ile dışarı çıka çocuklar doyasıya eğlendi. Çocukların karda oyunları havadan görüntülendi. Beklenen kar yağışı öğleden sonra İstanbul'a görülmeye başladı.
Kar yağışı Anadolu Yakası’nın Maltepe, Kartal, Ümraniye ile Ataşehir ilçelerinde etkili oldu. İstanbul’un yüksek kesimlerinden Aydos ormanlarında çocuklar karın yağması ile kendilerini dışarı attı. Karın yağdığını gören çocuklar karda oyunlar oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklarla kartopu oynayan Yusuf Kartal, “Evet geldik çocuklarla beraber. Çok güzel bir ortam doğayla baş başa komşunun çocukları Beraber oynuyoruz. Kartopu oynuyoruz. herkese tavsiye ederim Çok güzel bir yer Aydos’un zirvesindeyiz. Şu an Soğuk ama iyi tatlı bir soğuk çok güzel bir ortam” dedi.
Piknik yapıyoruz Kar topu oynuyoruz Öyle herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir yer” dedi.
Karın yağmasıyla doyası eğlenen çocuklar, “kar çok güzel, kartopu oynadık. Her sene yağmasını istiyoruz” dediler.
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