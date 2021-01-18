Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar karda naylon ile kaydı

Çocuklar karda naylon ile kaydı

Çocukların karda eğlenme görüntüleri

Kar Topu Gesi Uttu Naylon Poşet Kar Yağışı 

-Drone ile havadan çocukların eğlencesi
-kızak veya poşetle kayan çocuklardan görüntü
-vatandaşlar ile röportaj
-Çocuklar ile röportaj

( DÜZCE - DRONE)-Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi DÜZCE

- Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrasında çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı. Rampada ellerine aldıkları naylon poşeklere kayan çocuklar büyük keyif aldı. Uzun süredir yağması beklenen kar yağışının Düzce’ye düşmesi ve yer yer 30 santimetreye ulaşmasının ardından çocuklar karın keyfini çıkartmak için Bahçeşehir’de bulunan tepelerin yolunu tuttu. Soğuk havaya aldırmadan kendilerini dışarı atan çocuklar, bölgede kar topu oynadı ve kayak keyfi yaşadı. Kar güzelliğini eğlenceye çeviren çocuklar, havanın soğukluğuna aldırmadan kendilerini sokaklara attı. Kimi çocuk kartopu oynayarak eğlenirken, kimisi altına aldığı naylon poşet ve tahta tepsiler ile doyasıya kayarak vakit geçirdi. Ayrıca çocuklarının kar keyfini izleyen büyüklerde onların eğlencesine ortak oldu. Çocuklarının uzun süredir kar yağışını beklediğini belirten vatandaşlar, çocuklarını bölgeye getirerek eğlenmelerini sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdiler. (EB-ALI-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı