Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocuklar hem lastik rafting yaptı hem de yaban hayvanlarına yem bıraktı

Çocuklar hem lastik rafting yaptı hem de yaban hayvanlarına yem bıraktı

Lastik rafting yapanlardan detay

Yarış Ormanlı Sosyal Sorumluluk Projesi Hayvan Sosyal Sorumluluk 

-Çocukların doğaya ekmek ve yem bırakması
-Röportajlar
-Detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden hizmet alan koruma altındaki çocuklar Palandöken Kayak Merkezinin alt tarafında bulunan ormanlık alanda lastik raftingle eğlenceye doyarken yaban hayvanlarını da unutmadılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzurum Macera Off-Road ekipleri ortaklaşa doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarına ekmek ve mama bıraktılar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Palandöken eteklerinde koruma altındaki çocuklarla hem eğlendiler hem de doğada yaşan hayvanlara yemleme yaptılar. Macera Off-Road ekipleri ile birlikte çocuklar lastik rafting yaptılar, kızakla kaydılar ardından da kendilerine ikram edilen ekmek arası sucuk yediler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, “Çocukların doğayla bütünleşmesi çok önemli. Yaban hayata çocukları getirmek, doğada yaşayan hayvanları beslemek konusunda çocukları doğayla buluşturduk. Vefa Destek Grubu, Çocuk Hakları Komitesi ile birlikte doğaya geldik. Kısa süre öncede bu bölgede yemleme yapmıştık, ayrıca çocukların kendi ekmeklerini yaban hayatta yaşayan hayvanlarla paylaşması çok önemli. Karda yağmurda kötü iklim şartlarında yaşan hayvanlara bakmak onlara hayatta kalmaları için yardımda bulunmak çok önemli. Adı üzerinde doğa, burada doğal bir döngü vardır. Onları yaşatmak zorundayız. Çocuklar da çok mutlu oldular. Pandemi dolayısıyla çocuklar dar alanlarda bulunuyorlar, çocukları açık alanlara çıkarmak doğayla buluşturmak çok önemli. Bir takım etkinlikler yaparak çocukları açık alanlara getirmek onların mutlu ediyor” diye konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Macera Off-Road Doğa Sporları Kulüp Başkanı Lokman Toptaş etkinlik hakkında şu bilgileri verdi: “Minik eller doğayla buluşuyor sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzurum Valiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Vefa Destek Grubu ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü olarak ortaklaşa etkinlik düzenledik. Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde bulunuyoruz. Minik ellerimize doğayı ve yaban hayvanları anlattık. Yaşamlarını anlattık. Kışın zor durumda kaldıkları ve yeme ihtiyaç duyduklarını anlattık. Çocuklar bunu kendi gözleri ile görerek daha iyi anladılar. Havanın soğuk olmasına rağmen bizimle gelen çocuklar doğaya kendi elleriyle yem ve ekmek bıraktılar. Etkinlik kapsamında lastik raftingi yaparak onların eğlenmelerini sağladık. Mini kızak yarışları yaptırdık ‘’ diye konuştu.
Etkinlik sonunda doğada bulunan hayvanlara yem ve mama bırakan minik ellere ekmek arası sucuk ikramında bulunuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement