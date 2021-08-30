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Çocuklar Dondurma Şenliği'nde doyasıya eğlendi
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuklar Dondurma Şenliği'nde doyasıya eğlendi

Çocuklar Dondurma Şenliği'nde doyasıya eğlendi

Etkinlikten detay

Yarış Zam Kano Güreş Bilek Güreşi 

-Dondurmalardan detay
-Başkan Mustafa Demir ile röportaj
-Oyunlardan detay

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da düzenlenen Dondurma Şenliği'ne katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Dondurma üreticileri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan Dondurma Şenliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çobanlı İskelesi’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yöresel dondurma lezzetlerinin tattırılmasının yanı sıra ip atlama, bilek güreşi, halat çekme ve çuval yarışı gibi çeşitli oyunlar da oynandı. Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Samsun dondurma lokasyonunda çok önemli bir noktada ama Türkiye’de çok tanınmıyor. Üreticilerimizle beraber Zafer Bayramı coşkusuyla yavrularımızla birlikte bayrama katkı sağlayan bir etkinlik olarak görüyoruz bunu. Organizasyonu dondurma üreticileri yapıyor ama biz de belediye olarak katkı sağlıyoruz. Yavrularımız çok mutlular. Bugün bizim tarihimizin en zor döneminden tekrar gün yüzüne çıktığımız, bugünkü yaşadığımız ülkenin kuruluşuna giden en önemli adımdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bilinçli bir şekilde yeni nesillere aktarmamız gerekiyor. Belediye olarak bu konuda da son derece duyarlı ve aktifiz. Bugün ayrıca kano yarışları da yaptık. Çok güzel geçti. Kanoda da sayılı şehirlerden biriyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı katkısı ise Çarşamba ve il merkezinde çok önemli bir parkur oluşturuyoruz. İlkadım şehri, kurtuluşa giden yolda meşalenin yandığı şehir Samsun. Zafer Bayramı’nı en coşkulu şekilde kutlaması gereken şehir de Samsun. Bunu da gerçekleştiriyoruz” dedi.
Etkinliğe katılan çocuklar bir yandan dondurmaların keyfini çıkartırken, bir yandan da geleneksel oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdiler. (ED-SLH-
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