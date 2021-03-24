Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çocuklar Başkan Bozkurt’un davetini geri çevirmedi

Çocuklar Başkan Bozkurt’un davetini geri çevirmedi

çocuklarla sohbet

At Çiftliği 

-ağırlama
-hediyelerle uğurlama
-genel ve detay

( İSTANBUL )-Başkan Bozkurt, çocukları ağırladı İSTANBUL

- Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, esnaf ziyareti sırasında tanıştığı çocukları belediyeye davet etti. Daveti geri çevirmeyerek gelen çocuklar Başkan Bozkurt tarafından ağırlandı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile geçtiğimiz günlerde Esenyurt esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Başkan Bozkurt, ziyaret sırasında tanıştığı çocukları yemeğe davet etti. Çocuklara müjdeler Başkan Bozkurt’un daveti üzerine gelen çocuklar önce yemek yedi ardından da Başkan Bozkurt ile sohbet etti. Çocuklara, Esenyurt’taki park ve oyun alanlarıyla ilgili müjdeler veren Başkan Bozkurt, “Hep beraber burayı güzelleştireceğiz, bir kaykay pisti yapacağız, 2 adet 600 bin metrekarelik park yapmayı hedefliyoruz, bir tane at çiftliği yapıyoruz” dedi.
Başkan Bozkurt çocuklara, “Asla vazgeçmeyin, pes etmeyin, herkesin bir yeteneği var, önemli olan o alanda insanların eğitim alması. Hayatta her anda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Yeter ki uğraşın, özen gösterin, kendinize ve ailenize saygı duyun” ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt, çocuklar ile fotoğraf çektirdi ardından kendilerine hediyeler verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement