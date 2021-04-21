Çocuklar 23 Nisan’ı resimle kutladı

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( ANKARA ) - ANKARA



- Çankaya Belediyesinin çocuklar için düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışması ödül töreni şenliğe dönüştü. Yarışmaya katılan 800’e yakın çocuk ve ailelerinin katıldığı ödül töreni Zafer Park’ta gerçekleşirken çocukların heyecanına Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de ortak oldu. Taşdelen, dereceye giren çocuklara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk"u ile çeşitli armağanlar verdi. Çankaya Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışması sonuçları Zafer Park’ta düzenlenen törenle açıklandı. 23 Nisan öncesinde düzenlenen yarışmaya katılan çocuklara şenlik havasında bir ödül töreni düzenlendi.

Çankaya Belediyesi resim eğitmenlerinin değerlendirmesi sonucunda yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm çocukları kutlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ne mutlu ki size 23 Nisan ve Mustafa Kemal Atatürk’ü resmediyorsunuz. Önderimiz, liderimiz Atatürk ile ulusumuz ile ne kadar övünsek azdır. Çünkü ulusal bağımsızlığını büyük bir mücadele ile kazanan az sayıda milletten biri Türk milleti. Bu güzel etkinliği nerede yapıyoruz, Zafer Park’ta, karşısında İnönü Parkı var, yanında Lozan Park var. Yani hem bağımsızlığımızı kazandıran önderlerimizin ismi hem bağımsızlığımızın tapusu olan Lozan Antlaşmasının ismi ve hepsini taçlandıran Zafer Parkımız var. Ben tekrardan yarışmaya katılan tüm çocuklarımızı kutluyorum. Bağımsız, özgür bir şekilde kutlayacağımız ve Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyeceğimiz bayramları kutlayacağımız inancıyla hepinize güzel bir gün diliyorum” diye konuştu.

Açık havada coşkulu bir şeklide gerçekleşen töreninde Başkan Taşdelen dereceye giren çocuklara Nutuk ve çeşitli armağanlar verdi. (ÖMR-



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