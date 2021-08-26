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Çocuk parkının önünde bıçaklanarak öldürüldü
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocuk parkının önünde bıçaklanarak öldürüldü

Çocuk parkının önünde bıçaklanarak öldürüldü

Olay yerinden görüntüler

Polis Hastane Altın Gözaltı Çocuk Parkı 

-Polisin çalışma yapması
-Çocukların oynaması
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana'da bir kişi çocuk parkının önünde boynundan, boğazından ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Masal Park önünde meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşındaki Nuri Erke, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyle park önünde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erke, boynundan, göğsünden ve karnından bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de Nuri Erke'yi bıçaklayan şahsı yaklaşık 1 kilometre uzakta dolmuşla kaçmaya çalışırken gözaltına aldı. Nuri Erke ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken parktaki çocukların polisler olay yerinde inceleme yaparken oyun oynamaya devam etmesi dikkat çekti.
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