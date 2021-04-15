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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocuk parkında silahlı çatışma: 2 yaralı

Çocuk parkında silahlı çatışma: 2 yaralı

Parktan görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Silahlı Çatışma Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

-Ambulanstan görüntü
-Polisten görüntü
-Kovanlardan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde bulunan sokakta sözlü olarak tartışan grup daha sonra çocuk parkına doğru ilerledi. Parkın ortasında devam eden tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.P. ile Ş.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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