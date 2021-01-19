Çocuk parkında cinayet

-Polisin çalışması

-Boş kovanların görüntüsü

-Parkın genel görüntüsü



( ADANA )- Adana’da çocuk parkında bir kişi kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu ADANA



- Adana’da çocuk parkında kafasından ve göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Kazım Başer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah spor yapan vatandaşlar çocuk parkı içinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın 25-30 yaşlarında olduğunu ve başı ile göğsünden tabanca ile vurularak öldürülmüş olduğunu belirledi. Olay yerine gelen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayeti çözmek için çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede ölen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Polis cesedin yanında boş kovanlar buldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (FKE-



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