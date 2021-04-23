Çocuk gazeteciler sordu, protokol yanıtladı

-Kaymakam İsmail Çorumluoğlu açıklaması

-Başkan Halil Posbıyık açıklaması

-Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy açıklaması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çocuk gazeteciler, tören alanında protokol ile röportaj yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kdz. Ereğli ilçe merkezindeki Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene katılan İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy kendilerine uzatılan mikrofonda çocukların sorularını yanıtladılar. İlkokul 1. sınıf öğrencisi Duru Ayten (7) ve 2. sınıf öğrencisi Yağız Kabatepe (8) protokole sorular yöneltti. “Korona virüs Salgını süresinde çocuklar ne gibi tedbirler almalı” sorusunu yanıtlayan Kaymakam Çorumluoğlu açıklamasında, “Çocuklarımız koronaya karşı en dikkatli olan kişiler. Kendileri dikkatli olduğu gibi anne ve babalarını da dikkatli olmaya teşvik etsinler. Maske takmadıkları zaman, el hijyenine dikkat etmedikleri zaman, mesafeyi korumadıkları zaman anne ve babasını uyarsınlar. Biz çocukları çok seviyoruz, Atatürk de çocukları çok sevdiği için bu bayramı sizlere hediye etti. Bugün korona olduğu için çok iyi kutlayamadık bayramı ama korona geçtikten sonra inşallah kutlayacağız sizlerler. Doya doya eğleneceğiz, hoşça vakit geçireceğiz, söz veriyoruz.” Dedi. Başkan Posbıyık’a da 23 Nisan ile ilgili düşünceleri soruldu. Posbıyık açıklamasında, “Yüce Atatürk, ilk defa bayramı çocuklara hediye eden lider dolayısıyla en çok mutlu olmanız gereken coşkulu olmanız gereken bir günü yaşıyoruz. Bütün çocukları kutluyoruz. Pandemi olduğu için çok hareketli değiliz. Biraz sessiz ve sakin ortamdayız ama yüreğimiz Atatürk ile çarpıyor. Bu bayramı çocuklara armağan ettiği için Atatürk’e teşekkür ederek manevi huzurunda saygı ile eğiliyoruz.” İfadelerini kullandı. “Okulların ne zaman yüz yüze eğitime açılacağı” sorusunu yanıtlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy şunları söyledi: “23 Nisan Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. İnşallah bu salgın süreci bittiği zaman okullar açılacak. Siz olmadıkça okullara gidesim gelmiyor, öğretmenlerimiz çok üzgün. Bizler de çok üzgünüz, sizi okulda görmek istiyoruz. Sizler ile beraber okulda buluşmak istiyoruz. Bu salgın süreci sona erdikten sonra en kısa sürede sizlerle okulda buluşacağız, sizleri çok seviyoruz.” Röportajların ardından protokol üyeleri çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



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