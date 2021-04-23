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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı “çocukları koruyalım”

Çocuk Emniyet Müdürü'nün ilk talimatı “çocukları koruyalım”

Çocukların makama gelmesi

Emniyet Müdürü Engelli Çocuk Portre Duyma Engelli Makam Koltuğu 

-Çocukların hediye vermesi
-Atatürk portresi
-Çocuğun şiir okuması
-Çocukların makama oturması
-Efe Ay’ın talimat vermesi
-Genel ve detay

( ADANA )-Adana’da duyma engelli 9 yaşındaki Efe Ay Adana Emniyet Müdürü olunca ilk talimatı “Çocukları koruyalım” oldu-Çocuk emniyet müdürü pandemiyi de unutmayarak “Maske, mesafe ve temizliğe dikkat” dedi ADANA

- Adana’da duyma engeli 9 yaşındaki Efe Ay Adana Emniyet Müdürü olunca ilk talimatı “Çocukları koruyalım” oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci koltuğu engelli çocuklara bıraktı. Sırasıyla engelli Ethem Özdemir, Kerem Ulu, Osman Efe Çakar, Ela Ay ve Efe Ay makam koltuğuna oturarak emniyet müdürü oldu. Çocuklardan Efe Ay tıpkı bir emniyet müdürü gibi telsizden talimatlar verdi. Ay’ın ilk talimatı ise “çocukları koruyalım oldu”. Ay daha sonra trafiğin çok yoğun olduğunu, okul önlerinde önlem alınması talimatı verdi. Ay, pandemiyi de unutmayarak telsizden herkese “Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım” dedi.
İnci, çocuklara oyuncak hediye etti. Çocuklarda İnci’ye şiir okuyup Atatürk portresi hediye etti.
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