Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı köpek çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Çocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı köpek çıktı

Çocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı köpek çıktı

Olay yerinden görüntü

Bebek Cesedi Güvenlik Önlemi Köy Mezarlığı Harekete Geç Sağlık Ekipleri 

-Mezarlıktan görüntü
-Jandarma ekipleri güvenlik önlemi
-Ambulansın görüntüsü
-Jandarma araç görüntüsü
-Savcı ve görevlilerin görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da bir köy mezarlığı içerisinde çocuk cesedi ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçerken, savcı koordinesinde yapılan incelemelerde bebek cesedi değil beze sarılı köpek olduğu ortaya çıktı. Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyü eski mezarlıkta meydana geldi. Köyün eski mezarlığında bir yakınını ziyarete gelen bir kişi, mezarlığın güney cephesinde topraktan çıkan bir bez parçasını fark etti. İncelemek için bez parçasına giden vatandaş biraz kazdığında beze sarılı küçük bir ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine çocuk cesedi şeklinde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak durumu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde toprak yığını komple açılırken, bez mezar dışına çıkarıldı. Açılan bez içerisinde yavru bir köpek cesedi çıkarken, herkes rahat bir nefes aldı. (MEÖ-YC-FM-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı