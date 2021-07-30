Çocuk cesedi diye gittiler, beze sarılı köpek çıktı

-Mezarlıktan görüntü

-Jandarma ekipleri güvenlik önlemi

-Ambulansın görüntüsü

-Jandarma araç görüntüsü

-Savcı ve görevlilerin görüntüsü



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da bir köy mezarlığı içerisinde çocuk cesedi ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçerken, savcı koordinesinde yapılan incelemelerde bebek cesedi değil beze sarılı köpek olduğu ortaya çıktı. Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Çukuryurt köyü eski mezarlıkta meydana geldi. Köyün eski mezarlığında bir yakınını ziyarete gelen bir kişi, mezarlığın güney cephesinde topraktan çıkan bir bez parçasını fark etti. İncelemek için bez parçasına giden vatandaş biraz kazdığında beze sarılı küçük bir ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine çocuk cesedi şeklinde bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alarak durumu Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde toprak yığını komple açılırken, bez mezar dışına çıkarıldı. Açılan bez içerisinde yavru bir köpek cesedi çıkarken, herkes rahat bir nefes aldı. (MEÖ-YC-FM-

