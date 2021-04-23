Çocuk Bayramı'nda en acı kaza... Minik kız 23 Nisan coşkusunu yaşayamadan 23 Nisan Sokak’ta can verdi

-23 nisan sokak tabelasından detay

-hastane önünden detay



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2 yaşındaki bir kız çocuğu kamyonun altında kaldı. Talihsiz kız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı coşkusunu yaşayamayan hayatını kaybetti. Olay, Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi 23 Nisan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 2 yaşındaki Rimas Tel Cıbnıy bir kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü hızla olay yerinden kaçarken, talihsiz kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk yapılan incelemelerde küçük kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Rimas Tel Cıbnıy’ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri de aracın sürücüsü olduğu iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rimas Tel Cıbnıy 23 Nisan Sokak'ta meydana gelen kazada yaşamını yitirmeseydi, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayacaktı.



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