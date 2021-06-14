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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Çocuğunu parka götüren babanın hayatını kaybettiği silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Şahısların ateş etmesi

Çatışma Silahlı Kavga Silahlı Çatışma 

-Vatandaşların rahat tavırları
-Ambulans gelmesi
-Detay

( İSTANBUL )-Şişli'de Okan Karaten’nin ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı İSTANBUL

- Şişli'de Okan Karaten’nin ölümü ile sonuçlanan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin ateş ettiği görülüyor. Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak’ta Cuma günü akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten hayatını kaybetmişti. Bugün çatışmaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, silahlı şahısların rastgele ateş ettiği görülüyor. Çevrede bulunanların rahat tavırları ise dikkat çekiyor. Mahallede vatandaşların dışarı çıktığı ve ambulansın geldiği görüldü.

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