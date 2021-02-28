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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çocuğunu görmek için bıçakla cama çıktı, kendini polise ihbar etti

Çocuğunu görmek için bıçakla cama çıktı, kendini polise ihbar etti

şahsın elinde bıcakla cama çıkması

Polis Polis Merkezi Polis Ekipleri 

-şahsın bağırması
-şahsın inmesi
-ekip otosuna bindirilmesi
-itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da çocuğunu görmek isteyen bir baba, elinde bıçakla cama çıkıp intihara teşebbüs etti. Polisi arayarak kendini ihbar eden şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek indirildi. Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Yeni Mahalle Döner Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan U. B. (27), eşinin şikayeti üzerine uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırması biten baba, çocuğunu görmek istedi ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerinde eline aldığı bıçak ile cama çıkan baba, polisi arayarak ‘Bir derdim var gelin’ diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerine de haber verdi. Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu şahsı ikna etti. Evden çıkartılan şahıs gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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